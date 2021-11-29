Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика готова стать посредником в урегулировании кризиса в отношениях РФ и Украины, сообщает Aгентство Анадолу.
По его словам, он неоднократно обсуждал отношения Москвы и Киева президентом России Владимиром Путиным.
«Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Россией. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», - подчеркнул Эрдоган.
Ранее Эрдоган на встрече с молодёжью в турецкой провинции Чанаккале заявил, что он является самым опытным среди мировых лидеров, сообщает RT.
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