Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Россией и Украиной

По его словам, он неоднократно обсуждал отношения Москвы и Киева президентом России Владимиром Путиным.

«Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Россией. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган на встрече с молодёжью в турецкой провинции Чанаккале заявил, что он является самым опытным среди мировых лидеров, сообщает RT.



