На Украине заявили о способности ВСУ обратить «в бегство» российских военных

По его словам, они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут». «Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня», — сказал военный.

Недзельский отметил, что Украина «защищает свой дом» от «захватнической войны» со стороны Москвы.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия на фоне возникшей напряженности на границе Белоруссии и ЕС из-за миграционного кризиса может «пойти в наступление» на Украину.

