На Украине заявили о способности ВСУ обратить «в бегство» российских военных

Полковник запаса ВС Украины Петр Недзельский считает, что российские военные трусливые, сообщают «Известия».

На Украине ждут «наступления» России на Киев на фоне миграционного кризиса

По его словам, они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут». «Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня», — сказал военный.

Недзельский отметил, что Украина «защищает свой дом» от «захватнической войны» со стороны Москвы.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия на фоне возникшей напряженности на границе Белоруссии и ЕС из-за миграционного кризиса может «пойти в наступление» на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраина
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