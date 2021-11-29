«Запасайтесь памперсами»: В Госдуме пообещали «свинцовый душ» в случае агрессии Украины
Юрий Швыткин сказал НСН, что Запад склоняет Украину к «разнузданным действиям», выразив уверенность, что до реального вооруженного конфликта дело не дойдет.
Российская армия даст «неотразимый» ответ в случае агрессии со стороны Украины, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. По его словам, «болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня».
«Российская армия и Военно-Морской флот считаются одними из лучших в мире, исходя из оснащенности гиперзвуковым оружием и способности выполнить задачу в любых условиях в любое время. Если будет угроза нашему государству и нашим гражданам, мало никому не покажется. Пусть запасаются памперсами на всякий случай. От кого бы не исходила агрессия, будет адекватный, неотразимый ответ», - сказал Швыткин.
Он также рекомендовал украинским военным изучить данные и понять, что сегодня российская армия «далеко впереди» не только ВСУ, но и многих других государств.
«Сегодня, к сожалению, мы констатируем тот факт, что провокации продолжаются, прежде всего на юго-восточном, крымском направлении. Страны Запада подталкивают Украину к разнузданным действиям. Я не хочу заниматься шапкозакидательством, надеюсь и даже уверен, что этого (вооруженного конфликта России с Украиной – прим. НСН) не произойдет. Но, если горячие головы примут такое решение, то они получат не просто холодный душ, а холодный свинцовый душ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что ситуация на Украине сейчас напоминает сложившуюся в Грузии перед событиями 2008 года. В СВР подчеркнули, что «провокационная политика» США и ЕС укрепляет у украинских властей чувство безнаказанности и вседозволенности.
Как объяснял «Радиоточке НСН» военный историк Евгений Норин, в случае, если полномасштабная война России с Украиной все-таки произойдет, она будет короткой и кровопролитной. При этом Норин отметил, что на данный момент для реального конфликта нет предпосылок, и указал на знаки, которые могут стать его предвестниками.
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