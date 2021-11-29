«Запасайтесь памперсами»: В Госдуме пообещали «свинцовый душ» в случае агрессии Украины

Российская армия даст «неотразимый» ответ в случае агрессии со стороны Украины, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. По его словам, «болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня».