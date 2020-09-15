«Бояться нечего». Дегтярев испытал российскую вакцину

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев испытал на себе российскую вакцину от коронавируса.

Дегтярев написал в своем аккаунте в Instagram, что бояться нечего. По его словам, у него даже не поднялась температура, а иммунитет устойчивый.

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При это Дегтярев пообещал, что одна из партий вакцины скоро придет в Хабаровский край. «Прежде всего, прививки поставим медперсоналу, работникам больниц и госпиталей», - написал глава региона.

В конце августа Дегтярев подписал указ о полной отмене ограничений, действовавших в регионе в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил Дегтярев
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