«Бояться нечего». Дегтярев испытал российскую вакцину

При это Дегтярев пообещал, что одна из партий вакцины скоро придет в Хабаровский край. «Прежде всего, прививки поставим медперсоналу, работникам больниц и госпиталей», - написал глава региона.

В конце августа Дегтярев подписал указ о полной отмене ограничений, действовавших в регионе в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

