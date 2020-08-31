Дегтярёв отменил карантин и разрешил массовые мероприятия

Временно исполняющий обязанности губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал указ о полной отмене ограничений, действовавших в регионе в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Документ датирован 28 августа, послабления вступают в силу с 4 августа.

В частности, с пятницы в регионе отменяют обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Власти также разрешают проведение массовых мероприятий.

К слову, в регионе вопреки санитарным запретам уже более 50 дней подряд проходят массовые акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которого сменил Дегтярёв.

Несмотря на снятие карантина, в Хабаровском крае остаются в силе требования термометрии, социального дистанцирования и масочного режима.

