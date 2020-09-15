В Минздраве рассказали о жалобах от привитых вакциной «Спутник V»
Порядка 14% добровольцев, прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 в рамках испытания препарата «Спутник V», жалуются на слабость и мышечные боли. В некоторых случаях наблюдается подъём температуры, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, это прогнозируемые осложнения, информация о которых содержится в инструкции к вакцине, передаёт ТАСС. В течение одних-полутора суток они сходят на нет, добавил министр.
Первая партия вакцины «Спутник V», разработанного центром имени Гамалеи, уже отправлена в российские регионы в рамках третьего, пострегистрационного этапа испытаний.
Одновременно в новосибирском центре «Вектор» работают над второй вакциной против COVID-19. Некоторые добровольцы жаловались на боль в месте введения этого препарата, но она проходила сама, передаёт RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru