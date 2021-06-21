Глава евродипломатии анонсировал секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили введение секторальных экономических санкций против Белоруссии, которые будут приняты в ближайшее время. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что главы ЕС планирует ввести ограничения после саммита сообщества, запланированного на 24-25 июня.

Кроме того, Боррель сообщил о встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, оппозиционером Светланой Тихановской.

«Мы встретились со Светланой Тихановской, внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в €3 млрд», — цитирует главу евродипломатии ТАСС.

Также, по словам Борреля, ЕС может ввести еще один пакет санкций против Белоруссии, так как рестрикции — «способ, которым мы [ЕС] влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Белоруссии».

Евросоюз в понедельник ввел четвертый пакет санкций в отношении республики. В черный список вошли 78 физлиц и 8 компаний.

