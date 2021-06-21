Глава евродипломатии анонсировал секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили введение секторальных экономических санкций против Белоруссии, которые будут приняты в ближайшее время. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.
Глава евродипломатии подчеркнул, что главы ЕС планирует ввести ограничения после саммита сообщества, запланированного на 24-25 июня.
Кроме того, Боррель сообщил о встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, оппозиционером Светланой Тихановской.
«Мы встретились со Светланой Тихановской, внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в €3 млрд», — цитирует главу евродипломатии ТАСС.
Также, по словам Борреля, ЕС может ввести еще один пакет санкций против Белоруссии, так как рестрикции — «способ, которым мы [ЕС] влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Белоруссии».
Евросоюз в понедельник ввел четвертый пакет санкций в отношении республики. В черный список вошли 78 физлиц и 8 компаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Глава евродипломатии анонсировал секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии
- Сидевший с Ефремовым бывший заключенный рассказал о самочувствии артиста
- Украина рискует вылететь с Евро-2020
- В Ереване проходит митинг сторонников Пашиняна
- Турция отменит комендантский час с 1 июля
- Акции «М.Видео» упали после включения Гуцериева в санкционный список Евросоюза
- Генпрокуратура признала деятельность «Бард колледжа» нежелательной в России
- Четыре военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов под Донецком
- СМИ: Скончался водитель фуры, вылетевшей на тротуар в центре Москвы
- Глава Минздрава дал рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru