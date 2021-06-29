Боррель до конца лета представит варианты санкций ЕС против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в течение ближайших недель и месяцев разработает варианты новых санкций против России, а также возможные сферы сотрудничества с Москвой.

Как подчеркнул еврочиновник, Россия – значительный игрок на мировой арене, поэтому в интересах ЕС привлечь ее к решению глобальных проблем.