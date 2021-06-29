Боррель до конца лета представит варианты санкций ЕС против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в течение ближайших недель и месяцев разработает варианты новых санкций против России, а также возможные сферы сотрудничества с Москвой.

Как подчеркнул еврочиновник, Россия – значительный игрок на мировой арене, поэтому в интересах ЕС привлечь ее к решению глобальных проблем.

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На прошлой неделе по итогам саммита Евросоюза лидеры 27 стран сообщества поручили Боррелю проработать варианты новых ограничительных мер в отношении России на случай её «враждебных действий».

Предполагается, что новые санкции будут, в том числе, экономическими. Также главе евродипломатии было поручено изучить форматы диалога с РФ по тем вопросам, которые представляют интерес для ЕС.

При этом Боррель напомнил о важности контактов между людьми и необходимости поддержки российского гражданского общества в дальнейшем.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:ДипломатияСанкцииЕвросоюз
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