Боррель: победы Украины над РФ в ближайшем будущем не будет

По его словам, сейчас Европа столкнулась с новым испытанием в виде конфликта на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, на слова Борреля ответила вопросом.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.

