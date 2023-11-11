Боррель: победы Украины над РФ в ближайшем будущем не будет

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что в ближайшее время не ожидает победы Украины над Россией.

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По его словам, сейчас Европа столкнулась с новым испытанием в виде конфликта на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, на слова Борреля ответила вопросом.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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ФОТО: РИА Новости
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