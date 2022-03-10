Боррель: ЕС достиг предела в санкциях против России
10 марта 202212:55
ЕС достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России. Об этом заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.
До этого в ООН призвали отказаться от санкций, которые могут нанести ущерб обычным гражданам.
Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.
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10 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru