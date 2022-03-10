Боррель: ЕС достиг предела в санкциях против России

До этого в ООН призвали отказаться от санкций, которые могут нанести ущерб обычным гражданам.

Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.