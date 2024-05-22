Ирландия и Испания объявили о признании палестинского государства

Ирландия признала независимость Палестины, заявил ирландский премьер-министр Саймон Харрис. Таким образом, он подтвердил сообщения СМИ о таком решении страны.

Испания также официально сообщила о признании палестинского государства, решение вступит в силу 28 мая, сообщает Reuters со ссылкой на испанского премьера Педро Санчеса.

Глава МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии

Также 22 мая Норвегия официально признала Палестину как независимое государство. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Как отметил политик, создание палестинского государства — необходимое условие достижения мира на Ближнем Востоке. Власти Норвегии считают, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна основываться на существовавших до 1967 года границах «с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств».

Сейчас государственность Палестины признают более 140 из 193 стран — членов ООН, в том числе РФ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИспанияИрландияИзраильПалестина

Горячие новости

Все новости

партнеры