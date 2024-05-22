Мурашко: Препарат для лечения болезни Бехтерева выйдет в оборот через три месяца
Препарат для лечения болезни Бехтерева — хронического заболевания, характеризующегося воспалением в суставах — поступит в оборот примерно через три месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Как отметил глава Минздрава, уже запущено производство «прорывного» лекарства.
«Месяца через три (выйдет в оборот)», — указал Мурашко.
В апреле Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, напоминает Ura.ru. Средство, получившее международное непатентованное название сенипрутуг, нацелено на уничтожение атакующих клетки патологических Т-лимфоцитов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru