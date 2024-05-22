Глава МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии
Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил «немедленно отозвать» послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения стран признать Палестину независимым государством, говорится в официальном сообщении.
Он подчеркнул, что Израиль не оставит ситуацию без внимания и посылает странам недвусмысленный сигнал.
22 мая Норвегия официально признала Палестину как независимое государство. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Как отметил политик, создание палестинского государства — необходимое условие достижения мира на Ближнем Востоке. Власти Норвегии считают, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна основываться на существовавших до 1967 года границах «с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что создание палестинского государства является основополагающим условием решения конфликта вокруг Палестины и Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru