Услуга Wi-Fi на борту самолетов в РФ станет повсеместной в 2028 году

Он отметил, что к этому времени Россия должна запустить спутниковую группировку. При этом еще в феврале глава Минцифры сообщал, что первая группировка космических спутников связи РФ будет сформирована и запущена в 2026 году.



Ранее сообщалось, что Минцифры РФ работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Отмечалось, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки, передает «Радиоточка НСН».

