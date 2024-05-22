Услуга Wi-Fi на борту самолетов в РФ станет повсеместной в 2028 году
Услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной в 2028 году. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что к этому времени Россия должна запустить спутниковую группировку. При этом еще в феврале глава Минцифры сообщал, что первая группировка космических спутников связи РФ будет сформирована и запущена в 2026 году.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Отмечалось, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Савельева освободили от должности аудитора Счетной палаты
- Проект о штрафе за выгул опасных собак без поводка и намордника внесли в ГД
- В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ
- Грамматиков снимет зимний фильм-сказку в Красноярском крае
- Услуга Wi-Fi на борту самолетов в РФ станет повсеместной в 2028 году
- Ирландия и Испания объявили о признании палестинского государства
- Беспилотник атаковал электричку под Белгородом
- Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей
- Глава МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии
- Мурашко: Препарат для лечения болезни Бехтерева выйдет в оборот через три месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru