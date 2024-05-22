Услуга Wi-Fi на борту самолетов в РФ станет повсеместной в 2028 году

Услуга предоставления Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместной в 2028 году. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что к этому времени Россия должна запустить спутниковую группировку. При этом еще в феврале глава Минцифры сообщал, что первая группировка космических спутников связи РФ будет сформирована и запущена в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Отмечалось, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Wi-fiСамолетРоссия

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