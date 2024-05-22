Норвегия объявила о признании палестинского государства
Норвегия признала Палестину как независимое государство. Об этом говорится в заявлении правительства королевства.
«В разгар войны... мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, живущих бок о бок в мире и безопасности», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Как отметил политик, создание палестинского государства — необходимое условие достижения мира на Ближнем Востоке. Власти Норвегии считают, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна основываться на существовавших до 1967 года границах «с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств».
Признание Норвегией палестинского государства вступает в силу 28 мая. В королевстве напомнили, что Палестину признали как независимое государство уже 143 страны.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о расширении прав Палестины в объединении и рекомендовала Совбезу рассмотреть вопрос о полноправном членстве, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Услуга Wi-Fi на борту самолетов в РФ станет повсеместной в 2028 году
- Ирландия и Испания объявили о признании палестинского государства
- Беспилотник атаковал электричку под Белгородом
- Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей
- Глава МИД Израиля поручил отозвать послов из Ирландии и Норвегии
- Мурашко: Препарат для лечения болезни Бехтерева выйдет в оборот через три месяца
- Шахматист Карякин призвал РКН заблокировать в России песни украинских исполнителей
- Норвегия объявила о признании палестинского государства
- В Польше проверяют версию о «причастности» России к пожару в ТЦ в Варшаве
- СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко может выйти на свободу после 22 лет тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru