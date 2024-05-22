Норвегия объявила о признании палестинского государства

Норвегия признала Палестину как независимое государство. Об этом говорится в заявлении правительства королевства.

«В разгар войны... мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, живущих бок о бок в мире и безопасности», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как отметил политик, создание палестинского государства — необходимое условие достижения мира на Ближнем Востоке. Власти Норвегии считают, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна основываться на существовавших до 1967 года границах «с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств».

Признание Норвегией палестинского государства вступает в силу 28 мая. В королевстве напомнили, что Палестину признали как независимое государство уже 143 страны.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о расширении прав Палестины в объединении и рекомендовала Совбезу рассмотреть вопрос о полноправном членстве, напоминает Ura.ru.

