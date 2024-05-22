Беспилотник атаковал электричку под Белгородом

Беспилотный летательный аппарат атаковал утром электричку в Белгородской области, пригородный поезд следовал без пассажиров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара дрона-камикадзе поврежден железнодорожный путь и контактная сеть.

По словам главы региона, случилось это на участке железной дороги Белгород - Наумовка. Люди не пострадали. Пригородные электрички временно не ходят от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до Наумовки. Технические неисправности сейчас устраняются.

После Гладков также сообщил, что на подлёте к городу Шебекино сбита воздушная цель - сработала система противовоздушной обороны. Женщина получила осколочные ранения рук и ног. Она госпитализирована. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на губернатора, в городе повреждены осколками четыре частных жилых дома. На месте работают оперативные службы.

