В Польше проверяют версию о «причастности» России к пожару в ТЦ в Варшаве
Версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре в Варшаве проверяют в Польше. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает РИА Новости.
ЧП произошло 12 мая, торговый комплекс сгорел полностью. Власти допускали, что причиной пожара мог стать поджог.
«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с... пожаром», — отметил Туск.
Польский премьер не привел никаких доказательств причастности РФ.
Ранее Туск заявил, что в Польше арестовали девять человек, обвиняемых в участии в диверсиях «по запросу российских служб», напоминает 360.ru.
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