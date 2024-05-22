Шахматист Карякин призвал РКН заблокировать в России песни украинских исполнителей

Российский шахматист Сергей Карякин попросил Роскомнадзор запретить в России песни украинских исполнителей.

В обращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, указано, что Верка Сердючка, группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова» и «Бумбокс» поддерживают ВСУ, а создаваемый ими контент сеет экстремизм.

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Он отметил, что авторы подобного контента нарушают российские законы, а их творчество по-прежнему представлено на всех российских платформах.

Ранее выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко попал в скандал во время концерта в Киеве. Украинские СМИ пишут, что в числе прочих Данилко исполнил обновленную версию песни Dancing Lasha Tumbai. После начала спецоперации исполнитель переименовал композицию в Dancing Russia Goodbye.

До этого Данилко пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причиной стали обвинения в разжигании межнациональной розни во время концерта в Дубае, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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