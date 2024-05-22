СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко может выйти на свободу после 22 лет тюрьмы

По данным СМИ, преступник отбывает срок в ИК-10 в Мордовии. Источник SHOT рассказал, что в заключении Гриценко агрессивно себя вел, за плохое поведение был на 13 лет помещен в строгие условия содержания, а позже даже попытался устроить бунт в колонии.

«Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия. И только врачи могут остановить 61-летнего маньяка на пути к свободе», — отмечает СМИ.

Гриценко убил четырех и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году, преступника задержали в ноябре того же года. До этого маньяк убил женщину в 1993 году, был приговорен к девяти годам колонии и освободился условно-досрочно в конце 2000-го.

