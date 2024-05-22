СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко может выйти на свободу после 22 лет тюрьмы
Серийный убийца, «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня после 22 лет заключения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, преступник отбывает срок в ИК-10 в Мордовии. Источник SHOT рассказал, что в заключении Гриценко агрессивно себя вел, за плохое поведение был на 13 лет помещен в строгие условия содержания, а позже даже попытался устроить бунт в колонии.
«Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия. И только врачи могут остановить 61-летнего маньяка на пути к свободе», — отмечает СМИ.
Гриценко убил четырех и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году, преступника задержали в ноябре того же года. До этого маньяк убил женщину в 1993 году, был приговорен к девяти годам колонии и освободился условно-досрочно в конце 2000-го.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru