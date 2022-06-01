Херсонская администрация заявила об очередях за гражданством РФ

Военно-гражданская администрация Херсонской области, появившаяся вместе с вооружёнными силами России, фиксирует очереди среди местных жителей, которые хотят подать документы на получение гражданства РФ по упрощенной схеме. С таким утверждением выступил в соцсетях заместитель главы региональной ВГА Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что людей с документами принимают в бывшем Райффайзен банке, где расположен паспортный стол. Стремоусов пообещал жителям, что в течение нескольких месяцев они заметят реальные перемены.

Во вторник, 31 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ускоренный порядок выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей уже функционирует. Только в понедельник более 50 человек подали заявки на получение паспорта РФ.

