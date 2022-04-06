Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла
Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла России, поэтому будет продолжать ее вооружать. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, Евросоюз не хочет, чтобы все закончилось «разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.
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