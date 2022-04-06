Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла

По его словам, Евросоюз не хочет, чтобы все закончилось «разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.

