Лавров: Россия не хочет играть в кошки-мышки с Украиной
Россия насторожена требованием Украины о проведении референдума в стране лишь после заключения договора и вывода российских войск. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — цитирует ТАСС главу МИД.
По словам Лаврова, итоги референдума могут с большой долей вероятности оказаться отрицательными. Российским дипломатам придется начинать переговорный процесс заново, отмечает РИА ФАН.
«В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — заключил министр.
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