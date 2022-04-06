Лавров: Россия не хочет играть в кошки-мышки с Украиной

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — цитирует ТАСС главу МИД.

По словам Лаврова, итоги референдума могут с большой долей вероятности оказаться отрицательными. Российским дипломатам придется начинать переговорный процесс заново, отмечает РИА ФАН.

«В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — заключил министр.

