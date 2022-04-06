Лавров: Россия не хочет играть в кошки-мышки с Украиной

Россия насторожена требованием Украины о проведении референдума в стране лишь после заключения договора и вывода российских войск. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Песков не ответил на вопрос о сроках возобновления переговоров с Украиной

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — цитирует ТАСС главу МИД.

По словам Лаврова, итоги референдума могут с большой долей вероятности оказаться отрицательными. Российским дипломатам придется начинать переговорный процесс заново, отмечает РИА ФАН.

«В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — заключил министр.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаРоссияСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры