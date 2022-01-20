Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Польши Збигневом Рау по безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди тем, которые обсуждались, были также наращивание военных сил у границ Украины, контакты с РФ в связи с предложениями по безопасности.
Переговоры прошли в преддверии нового раунда переговоров США и РФ по безопасности.
Ранее посол России в США Антонов заявлял, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По его словам, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.
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