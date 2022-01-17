СМИ: дипломаты РФ намекали на размещение ядерных ракет у границ США

При этом конкретные места не указывались. Как отмечает газета, эта информация совпадает с прогнозами американской разведки о том, что РФ рассматривает возможность развертывания новых ядерных вооружений, в том числе у границ США.

«В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — пишет издание.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением ракет РФ на территории Кубы или Венесуэлы.

13 января замминистра иностранных дел Рябков назвал это размещение возможным в случае неудачи в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

