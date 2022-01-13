Антонов заявил о попытках США воздействовать на Россию

США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В Конгресс США внесён проект о новых санкциях против РФ, включая Путина

По мнению дипломата, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии, отмечает Ura.ru.

«Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — приводит слова посла российская дипмиссия на своей странице в Facebook.

Антонов считает, что подобные действия говорят о неспособности США аргументированно отстаивать свою точку зрения в ходе обсуждений, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:РоссияСШААнатолий Антонов
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