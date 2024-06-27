Борьба за ресурсы? Кто стоит за госпереворотом в Боливии

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГОСПЕРЕВОРОТ

Днем 26 июня Суньига вывел военных и стянул бронетехнику на площадь Мурилью перед зданием правительства в Ла-Пасе. Они окружили правительственный дворец и протаранили дверь, части вооруженных людей удалось прорваться в здание. По данным газеты El Deber, сотрудников, работающих в здании правительства и парламента, успели эвакуировать.

Генерал заявил, что намерен «вернуть Родину», добиться освобождения политзаключенных и поменять состав правительства. Действующие власти Суньига обвинил в разграблении государства.

После этого президент Боливии Луис Арсе вышел на балкон президентского дворца, чтобы обратиться к собравшимся в его поддержку людям. Он выступил с призывом защитить демократию, сменил военное руководство, а действия Суньиги назвал госпереворотом.

Позднее новостной портал Erbol сообщил, что Сунига и военнослужащие покинули здание правительства «после беседы» с президентом Луисом Арсе.

ПОДНЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ?

Перед арестом Суньига заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал сам президент.

«Президент сказал мне: «Ситуация очень тяжелая, очень критическая, надо что-то подготовить, чтобы поднять мою популярность», – сообщил генерал, слова которого приводит агентство Associated Press.