Борьба за ресурсы? Кто стоит за госпереворотом в Боливии
Власти Боливии задержали троих военачальников после попытки госпереворота. Генерал Суньига заявил, что о перевороте его просил сам президент Арсе. Однако могут быть и другие причины: борьба за ресурсы и геополитика.
Власти Боливии задержали двоих командиров, которые планировали государственный переворот – вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала Хуана Хосе Суньигу, сообщила газета El Periodico со ссылкой на министра внутренних дел государства Эдуардо дель Кастильо.
Он представил двух мятежных военачальников средствам массовой информации после их задержания. Дель Кастильо отметил, что их обвиняют в преступлениях, связанных с нападением на президента, попыткой совершить вооруженный госпереворот, уничтожением частной и государственной собственности, а также другими правонарушениями.
По словам министра, Сальвадор и Суньига будут отбывать наказание в изоляторе. При этом адвокат Суньиги Джонни Кастелу сообщил РИА Новости, что полицейским удалось задержать третьего генерала – бывшего главу Военно-воздушных сил Марсело Хавьера Сегарру. Всех их доставили в полицейский участок.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГОСПЕРЕВОРОТ
Днем 26 июня Суньига вывел военных и стянул бронетехнику на площадь Мурилью перед зданием правительства в Ла-Пасе. Они окружили правительственный дворец и протаранили дверь, части вооруженных людей удалось прорваться в здание. По данным газеты El Deber, сотрудников, работающих в здании правительства и парламента, успели эвакуировать.
Генерал заявил, что намерен «вернуть Родину», добиться освобождения политзаключенных и поменять состав правительства. Действующие власти Суньига обвинил в разграблении государства.
После этого президент Боливии Луис Арсе вышел на балкон президентского дворца, чтобы обратиться к собравшимся в его поддержку людям. Он выступил с призывом защитить демократию, сменил военное руководство, а действия Суньиги назвал госпереворотом.
Позднее новостной портал Erbol сообщил, что Сунига и военнослужащие покинули здание правительства «после беседы» с президентом Луисом Арсе.
ПОДНЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ?
Перед арестом Суньига заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал сам президент.
«Президент сказал мне: «Ситуация очень тяжелая, очень критическая, надо что-то подготовить, чтобы поднять мою популярность», – сообщил генерал, слова которого приводит агентство Associated Press.
Суньига отметил, что тогда он спросил у главы государства, стоит ли вывести бронетехнику на улицы столицы Боливии Сукре, и тот якобы ответил ему согласием. Арсе никак не прокомментировал эти слова.
Агентство Reuters сообщало, что напряженность в Боливии возрастает в преддверии всеобщих выборов 2025 года. В них собираются принять участие Арсе и бывший президент Боливии Эво Моралес, который возглавлял государство в 2006-2019 годах и покинул пост из-за массовых протестов.
При этом действующий президент Боливии приезжал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году. Государство также изъявляло желание вступить в объединение БРИКС.
БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ
Боливия является обладательницей крупнейших месторождений лития. В прошлом году власти отказались сотрудничать с Германией по добыче и переработке лития, сделав выбор в пользу России.
Тогда «дочка» «Росатома» Uranium One Group подписала с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos («Литиевые месторождения Боливии») рамочное соглашение о возведении промышленного комплекса по производству и добыче карбоната лития.
Литий является сырьем для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, которые необходимы для возобновляемых источников энергии и электротранспорта. Крупнейшими в мире производителями лития являются Австралия (55%), Чили (26%), Китай (14%) и Аргентина (6%).
При этом в Боливии, согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, сосредоточено 21,4% мировых ресурсов этого металла. Литий называют новой нефтью XXI века.
Луис Арсе перед визитом на ПМЭФ в начале июня заявлял, что едет в Россию для укрепления отношений в торговле и энергетике. А в ходе форума Арсе заявил, что его страна не намерена «ложиться под Америку», передает «Радиоточка НСН».
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