Экс-послу США в Боливии дали 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

По данным телеканала, суд в Соединенных Штатах дал экс-дипломату пять лет лишения свободы за заговор для осуществления деятельности агента иностранного правительства, а также приговорил к десяти годам тюрьмы за саму деятельность.

В декабре прошлого года Минюст США предъявил обвинения Мануэлю Роче. По данным правоохранителей, бывший посол работал на правительство Кубы по меньшей мере с 1981 года. В марте 2024-го 73-летний Роча согласился признать вину. Экс-дипломат сообщил федеральному судье, что признает себя виновным по обвинению в сговоре с целью работы агентом на зарубежное правительство.

