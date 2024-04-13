Экс-послу США в Боливии дали 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
Бывшего посла США в Боливии Мануэля Рочу приговорили к 15 годам заключения за шпионаж в пользу Кубы. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, суд в Соединенных Штатах дал экс-дипломату пять лет лишения свободы за заговор для осуществления деятельности агента иностранного правительства, а также приговорил к десяти годам тюрьмы за саму деятельность.
В декабре прошлого года Минюст США предъявил обвинения Мануэлю Роче. По данным правоохранителей, бывший посол работал на правительство Кубы по меньшей мере с 1981 года. В марте 2024-го 73-летний Роча согласился признать вину. Экс-дипломат сообщил федеральному судье, что признает себя виновным по обвинению в сговоре с целью работы агентом на зарубежное правительство.
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