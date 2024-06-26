В Боливии на территорию президентского дворца въехал танк
На территорию президентского дворца в Ла-Пасе в Боливии въехал танк. Инцидент произошел на центральной площади города, которую заняли военные. Об этом сообщает El Deber.
«Военное нападение на дворец Кемадо, танк въехал в здание», — пишет издание.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о том, что на площади Мурильо, где расположены правительственные здания, стянуты военные. Президент Боливии Луис Арсе выступил с призывом к соблюдению демократических принципов.
Бывший глава государства Эво Моралес заявил о предполагаемой попытке государственного переворота, который, по его словам, организовал генерал армии Хуан Хосе Суниги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru