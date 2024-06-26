В Боливии на территорию президентского дворца въехал танк

На территорию президентского дворца в Ла-Пасе в Боливии въехал танк. Инцидент произошел на центральной площади города, которую заняли военные. Об этом сообщает El Deber.

«Военное нападение на дворец Кемадо, танк въехал в здание», — пишет издание.

СМИ: Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам тюрьмы

Ранее в среду местные СМИ сообщили о том, что на площади Мурильо, где расположены правительственные здания, стянуты военные. Президент Боливии Луис Арсе выступил с призывом к соблюдению демократических принципов.

Бывший глава государства Эво Моралес заявил о предполагаемой попытке государственного переворота, который, по его словам, организовал генерал армии Хуан Хосе Суниги, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Давыдов
ТЕГИ:БоливияТанки

Горячие новости

Все новости

партнеры