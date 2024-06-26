В Боливии на территорию президентского дворца въехал танк

Ранее в среду местные СМИ сообщили о том, что на площади Мурильо, где расположены правительственные здания, стянуты военные. Президент Боливии Луис Арсе выступил с призывом к соблюдению демократических принципов.

Бывший глава государства Эво Моралес заявил о предполагаемой попытке государственного переворота, который, по его словам, организовал генерал армии Хуан Хосе Суниги, передает «Радиоточка НСН».

