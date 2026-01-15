Бомбардировка или мир? Что Трамп сделает с Ираном
Президент США Дональд Трамп делает мирные заявления, но американская армия настойчиво приближается к границам Ирана.
Авианосная ударная группа США выдвинулась из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свои источники. По ее словам, на передислокацию потребуется около недели.
ПОДГОТОВКА К УДАРУ?
Вашингтон обладает достаточным количеством военных ресурсов, чтобы атаковать Иран. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. По расчетам СМИ, даже без авианосцев американская армия обладает флотом эсминцев, вооруженных ракетами «Томагавк», а также внушительной эскадрильей истребителей и бомбардировщиков с военных баз в Иордании, Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Европе, где размещаются самолеты.
Reuters подчеркивает, что военные США уже готовы к возможным ответным ударам Ирана, поэтому они начали выводить часть персонала с объектов на Ближнем Востоке. Некоторые военнослужащие уже были эвакуированы с ключевых мест дислокации, включая базу Аль-Удейд в Катаре, уточняет Bloomberg.
Ранее Иран предупредил соседей, на территории которых присутствуют американские военные, что он проведет атаку по базам США в регионе, если Белый дом начнет операцию на иранской территории. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный иранский чиновник.
А МОЖЕТ ПЕРЕГОВОРЫ?
Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге перед журналистами, что убийства в Иране прекратились. По его словам, нет никакого плана казни протестующих. Но, если что-то изменится, то ситуация может его сильно расстроить.
Иранские власти, в свою очередь, продемонстрировали готовность к переговорам с США. Страна готова в качестве уступки гарантировать, что собственная ядерная программа останется мирной навсегда в обмен на снятие санкций. В тоже время, Иран не откажется от разработки баллистических ракет, так как это вопрос государственной безопасности. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
Впрочем, сам Трамп пока не отреагировал на эти предложения. Он хочет, чтобы американские военные смогли нанести решительный удар по режиму аятолл, но Пентагон пока не может его обеспечить. Республиканец не получил таких гарантий от своих советников и не хочет спровоцировать затяжную войну. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Сам президент США объявил журналистам, что в любом случае на Ближнем Востоке начнется интересный период, независимо от того, падет ли режим в Иране. Он намекнул, что Реза Пехлеви (оппозиционер и сын последнего шаха Ирана) выглядит приятным человеком, а Америку бы устроило, если бы он руководил своей страной.
Однако генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров подчеркнул в беседе с НСН, что такая перспектива является опасной для целого ряда стран, а также принесет проблемы России.
«Все усилия спецслужб США и Израиля направлены на то, чтобы вернуть туда сына бывшего иранского шаха Реза Пехлеви. Если Пехлеви придет к власти в Иране, то для России, стран Центральной Азии и Большого Кавказа и вообще исламского мира это будет новой геополитической проблемой», — указал он.
Впрочем, The Washington Post утверждает с ссылкой на израильского чиновника, что Трамп уже принял решение нанести удар по Ирану. Под вопросом остаются только сроки и объекты атак. В Европе уже готовы к тому, что они произойдут в ближайшие сутки, добавляет Reuters.
