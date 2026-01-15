Авианосная ударная группа США выдвинулась из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на свои источники. По ее словам, на передислокацию потребуется около недели.

ПОДГОТОВКА К УДАРУ?

Вашингтон обладает достаточным количеством военных ресурсов, чтобы атаковать Иран. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. По расчетам СМИ, даже без авианосцев американская армия обладает флотом эсминцев, вооруженных ракетами «Томагавк», а также внушительной эскадрильей истребителей и бомбардировщиков с военных баз в Иордании, Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и Европе, где размещаются самолеты.

Reuters подчеркивает, что военные США уже готовы к возможным ответным ударам Ирана, поэтому они начали выводить часть персонала с объектов на Ближнем Востоке. Некоторые военнослужащие уже были эвакуированы с ключевых мест дислокации, включая базу Аль-Удейд в Катаре, уточняет Bloomberg.

Ранее Иран предупредил соседей, на территории которых присутствуют американские военные, что он проведет атаку по базам США в регионе, если Белый дом начнет операцию на иранской территории. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный иранский чиновник.