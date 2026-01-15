Иран заявил о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций

По его словам, это может произойти в случае снятия санкций. «Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <...> гарантировать, что она будет мирной всегда», — указал глава внешнеполитического ведомства. При этом Тегеран ожидает снятие ограничительных мер.

Ранее в Европе заявили, что США нанесут удар по Ирану в течение следующих 24 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

