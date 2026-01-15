Иран заявил о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций
15 января 202606:01
Тегеран готов гарантировать в виде уступки, что его ядерная программа будет всегда оставаться мирной, сообщил Fox News глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
По его словам, это может произойти в случае снятия санкций. «Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <...> гарантировать, что она будет мирной всегда», — указал глава внешнеполитического ведомства. При этом Тегеран ожидает снятие ограничительных мер.
Ранее в Европе заявили, что США нанесут удар по Ирану в течение следующих 24 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран заявил о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций
- «Роскосмос»: Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 отстыкован от МКС
- Глава Минобороны Германии разглядел в надписи «СССР» на свитере Лаврова «вызов всему миру»
- На маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для глаз
- СМИ: В России впустую потратили 1 млрд рублей на создание отечественной виагры
- СМИ: Авианосная ударная группа ВМС США движется на Ближний Восток
- Бастрыкин: Бандиты в «Шереметьево» грабили бойцов СВО
- СМИ: В Европе ждут удара США по Ирану в ближайшие сутки
- Трамп назвал отличным телефонный разговор с и.о. президента Венесуэлы
- Скорректирован порядок приема в вузы РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru