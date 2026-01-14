Массовые протесты в Иране, как утверждает собеседник НСН, были подготовлены и спровоцированы «спящими ячейками», которые спонсировались западными спецслужбами.

«Массовые погромы и убийства произошли во многих городах из-за того, что спецслужбам и армии была дана команда не реагировать, чтобы это не привело к жертвам. Но разъяснительные меры правительства не имели успеха, поскольку люди, которые выходили на улицы, сжигали, уничтожали имущество, банки, автомобили, сами стреляли в народ. На самом деле это были специально обученные люди, заранее подготовленные, так называемые спящие ячейки. Они получали от спецслужб США и Израиля материальную поддержку, оружие. Этим людям совершенно чужды и ислам, и политическая система, и экономическое положение страны. Они ориентированы на дестабилизацию обстановки в Иране и провоцирование правительства на решительные шаги, а потом на создание почвы для того, чтобы можно было вмешаться уже реально, возможно, военным способом», - говорит Сафаров.

Ослабление или изменение политической системы в Иране приведет к серьезному ослаблению России и Китая, а также изменению мировой геополитической ситуации.

«Китай является основным покупателем иранской нефти, приобретая ее по очень большим дисконтам. Со сменой политического режима торговля будет приостановлена, чтобы нанести серьезный ущерб экономике Китая. Поэтому в этом смысле западным государствам во главе с Соединенными Штатами крайне важно иметь контроль над Ираном. Все усилия спецслужб США и Израиля днем и ночью работают над тем, чтобы вернуть туда сына бывшего иранского шаха Реза Пехлеви. Если Пехлеви придет к власти в Иране, то для России, стран Центральной Азии и Большого Кавказа и вообще исламского мира это будет новой геополитической проблемой. Произойдет смена курса с пророссийского на проамериканский, мы потеряем Центральную Азию и Большой Кавказ, через какое-то время и Казахстан станет проамериканским», - предполагает Сафаров.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о наличии доказательств того, что к организации протестов причастны США и Израиль. По его словам, участники беспорядков получали указания из-за рубежа стрелять по гражданам.

