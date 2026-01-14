Власти пока держатся: Переворот в Иране ослабит Россию и Китай
Иранское правительство пыталось избежать вооруженных столкновений, но их разожгли провокаторы, которых заранее готовили к выступлениям западные спецслужбы, заявил НСН Раджаб Сафаров.
Массовые протесты и выступления в Иране были заранее подготовлены спецслужбами США и Израиля, они направлены на ослабление России и Китая, заявил в беседе с НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
28 декабря 2025 года иранский риал упал до исторического минимума в 1,42 млн за американский доллар, годовая инфляция выросла до 40%, продовольственная — до 70%. У двух крупных рынков в центре Тегерана торговцы и владельцы магазинов вышли на протесты из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. К ним присоединились другие недовольные экономической ситуацией жители. Неназванный иранский чиновник заявил Reuters, что в результате протестов погибли около 2 тысяч человек.
«В пятницу, скорее всего, произошел перелом: в Иране прошла общенациональная демонстрация поддержки политического строя, духовного лидера, нынешнего правительства и его курса. Люди выходили и выражали свое возмущение внешним вмешательством, требуя наказать провокаторов, которые с помощью западных спецслужб и денег начали крошить страну. Это говорит о том, что политическая система Ирана все-таки достаточно крепка и даже мощнейшим вмешательством и провокациями извне не стоит рассчитать на перелом системы», - полагает Сафаров.
Массовые протесты в Иране, как утверждает собеседник НСН, были подготовлены и спровоцированы «спящими ячейками», которые спонсировались западными спецслужбами.
«Массовые погромы и убийства произошли во многих городах из-за того, что спецслужбам и армии была дана команда не реагировать, чтобы это не привело к жертвам. Но разъяснительные меры правительства не имели успеха, поскольку люди, которые выходили на улицы, сжигали, уничтожали имущество, банки, автомобили, сами стреляли в народ. На самом деле это были специально обученные люди, заранее подготовленные, так называемые спящие ячейки. Они получали от спецслужб США и Израиля материальную поддержку, оружие. Этим людям совершенно чужды и ислам, и политическая система, и экономическое положение страны. Они ориентированы на дестабилизацию обстановки в Иране и провоцирование правительства на решительные шаги, а потом на создание почвы для того, чтобы можно было вмешаться уже реально, возможно, военным способом», - говорит Сафаров.
Ослабление или изменение политической системы в Иране приведет к серьезному ослаблению России и Китая, а также изменению мировой геополитической ситуации.
«Китай является основным покупателем иранской нефти, приобретая ее по очень большим дисконтам. Со сменой политического режима торговля будет приостановлена, чтобы нанести серьезный ущерб экономике Китая. Поэтому в этом смысле западным государствам во главе с Соединенными Штатами крайне важно иметь контроль над Ираном. Все усилия спецслужб США и Израиля днем и ночью работают над тем, чтобы вернуть туда сына бывшего иранского шаха Реза Пехлеви. Если Пехлеви придет к власти в Иране, то для России, стран Центральной Азии и Большого Кавказа и вообще исламского мира это будет новой геополитической проблемой. Произойдет смена курса с пророссийского на проамериканский, мы потеряем Центральную Азию и Большой Кавказ, через какое-то время и Казахстан станет проамериканским», - предполагает Сафаров.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о наличии доказательств того, что к организации протестов причастны США и Израиль. По его словам, участники беспорядков получали указания из-за рубежа стрелять по гражданам.
