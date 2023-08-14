Болтон заявил, что политика Байдена оттягивает поражение Украины
Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Киева лишь оттягивает поражение Украины, считает экс-помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом политик написал в своей статье для The Wall Street Journal.
Как отметил Болтон, причина неудач ВСУ в наступлении и успешных оборонительных действий армии России — в том числе в «медленных, нерешительных и нестратегических» поставках Киеву военной помощи, пишет Ura.ru. Политик считает, что западные руководители проявляют «парализующую осторожность» в этом вопросе. При этом НАТО показывает неготовность «придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Эта нерешительность объясняется успешным сдерживанием со стороны Кремля, а не американской стратегической необходимостью», — подчеркнул бывший помощник президента.
Болтон указал, что неспособность Киева добиться значительного прогресса стала естественным результатом стратегии Вашингтона, направленной на «отсрочку» победы России в конфликте.
«В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — заявил политик.
Болтон высказал мнение, что США следует пересмотреть стратегию поставок вооружений и введения санкций, пишет RT.
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