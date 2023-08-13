На Украине обвинили инструкторов НАТО в провале контрнаступления ВСУ
Военное руководство НАТО виновно в провале контрнаступления украинской армии. Об этом пишет издание УНИАН.
Отмечается, что по вине советников Североатлантического альянса украинские войска понесли большие потери в контрнаступлении. После этого руководство ВСУ вернулось к своей тактике и стало игнорировать рекомендации «теоретиков» из НАТО, заявило украинское СМИ.
Одной из причин провала названо то, что в доктринах НАТО большая роль отводится доминированию в воздухе, однако у Киева слишком мало авиации.
Как пишет газета The Times, Североатлантический альянс надеялся на чудо при контрнаступлении ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru