Болтон: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии не изменит баланс сил в регионе
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что возможное размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии никак не повлияет на баланс сил в регионе. По его мнению, гораздо большую угрозу представляет собой вооружение, которое размещено в Калининграде. Об этом Болтон сообщил в эфире CNN.
Экс-советник американского президента считает, что перемещение тактического ядерного оружия в Белоруссию является отдельной проблемой. По мнению Болтона, США не уделяют должного внимания «потенциальному повторному поглощению Белоруссии Россией».
Однако, как отмечает Болтон, размещение ядерного оружия в Белоруссии не имеет большого значения на фоне обширных запасов ядерных боеголовок, крылатых ракет и беспилотников в Калининграде. По его словам, именно этот регион уже очень давно стал основной российской военной базой, в котором открыто нарушается Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что хранилище по размещению ядерного оружия в Белоруссии будет достроено к 1 июля.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии ядерного оружия американцам остается только молиться, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана по делу о дискредитации армии
- Болтон: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии не изменит баланс сил в регионе
- СМИ: Трое курсантов погибли в военной академии под Петербургом
- В Иране рассмотрят законопроект о возможности выхода из ядерной сделки
- Случайно найденную картину Брейгеля-Младшего продадут на аукционе за 800 тысяч евро
- Новак: Поставки российской нефти в Индию за прошлый год выросли в 22 раза
- МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву
- В Белоруссии назвали размещение ядерных боезарядов на своей территории законным
- Инвесторы в России пожаловались на случайное открытие второго ИИС
- СМИ: Медики остановили распространение некроза у Костомарова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru