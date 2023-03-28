Болтон: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии не изменит баланс сил в регионе

Однако, как отмечает Болтон, размещение ядерного оружия в Белоруссии не имеет большого значения на фоне обширных запасов ядерных боеголовок, крылатых ракет и беспилотников в Калининграде. По его словам, именно этот регион уже очень давно стал основной российской военной базой, в котором открыто нарушается Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что хранилище по размещению ядерного оружия в Белоруссии будет достроено к 1 июля.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после решения президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии ядерного оружия американцам остается только молиться, передает НСН.

