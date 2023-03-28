Трамп предложил американцам молиться после решения Путина о ядерном оружии

«Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», - цитирует Трампа РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Трамп отметил, что решение Путина вызвано некомпетентностью американских властей.

Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено летом.

Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заявил, что президент России Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада, но стремление Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном переполнило чашу терпения российского лидера.

