В Белоруссии назвали размещение ядерных боезарядов на своей территории законным
МИД Белоруссии заявил, что военное сотрудничество республики и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. В ведомстве пояснили, что размещение ядерных боезарядов на территории страны без передачи Минску контроля за ними не противоречит положениям статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В белорусском МИДе также указали на то, что это также нельзя считать «новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав». Там напомнили, что такая практика «совместных ядерных миссий» давно существует в НАТО.
Ранее Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью «России 24». Он утверждает, что строительство специального хранилища будет закончено до 1 июля, передает НСН.
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