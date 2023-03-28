В Белоруссии назвали размещение ядерных боезарядов на своей территории законным

В белорусском МИДе также указали на то, что это также нельзя считать «новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав». Там напомнили, что такая практика «совместных ядерных миссий» давно существует в НАТО.

Ранее Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью «России 24». Он утверждает, что строительство специального хранилища будет закончено до 1 июля, передает НСН.

