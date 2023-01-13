«Большинство у США»: В России ожидают принятия Генассамблеей резолюции о трибунале

Генеральная Ассамблея ООН одобрит резолюцию о создании специального трибунала против России, так как США обладают большинством голосов, предположил в интервью НСН бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Накануне первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Орджоникидзе напомнил о рекомендательном характере документа.

«Я опасаюсь, что резолюция будет одобрена на Генассамблее, поскольку у американцев есть большинство голосов. Все, что делает Украина, она делает с подачи американцев, англичан, еще кого-то, это по накатанному пути. Если Россия внесет аналогичное предложение по поводу привлечения украинских властей к ответственности, такая резолюция не пройдет. Там работает сейчас то, что работало в период разгара холодной войны - американская машина голосов», - объяснил он.

При этом Генеральная Ассамблея принимает десятки резолюций, которые в реальности ничего не меняют, подчеркнул Орджоникидзе.