«Большинство у США»: В России ожидают принятия Генассамблеей резолюции о трибунале

Экс-замгенсека ООН заявил НСН, что резолюция против России будет носить рекомендательный характер, Вашингтон использует принципы времен холодной войны. 

Генеральная Ассамблея ООН одобрит резолюцию о создании специального трибунала против России, так как США обладают большинством голосов, предположил в интервью НСН бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Накануне первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Орджоникидзе напомнил о рекомендательном характере документа.

«Я опасаюсь, что резолюция будет одобрена на Генассамблее, поскольку у американцев есть большинство голосов. Все, что делает Украина, она делает с подачи американцев, англичан, еще кого-то, это по накатанному пути. Если Россия внесет аналогичное предложение по поводу привлечения украинских властей к ответственности, такая резолюция не пройдет. Там работает сейчас то, что работало в период разгара холодной войны - американская машина голосов», - объяснил он.

При этом Генеральная Ассамблея принимает десятки резолюций, которые в реальности ничего не меняют, подчеркнул Орджоникидзе.

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«Генеральная Ассамблея не может принимать такие решения, за этим стоит попытка заработать политические очки. Это рекомендательный характер будет. В отношении Израиля десятки таких приняли резолюций, но это ничего не изменило. Я не знаю, что они напишут там, слова не имеют никакого значения с точки зрения реализации решений. Никто этих резолюций не помнит», - подытожил собеседник НСН.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В резолюции действия России характеризуются как «акты террора против украинского населения». Бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН назвал это решение бредом.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Резолюция ООНГенассамблея ООНУкраина
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