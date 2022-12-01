Песков назвал нелегитимным западный «трибунал» по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине, сообщает РИА Новости.

В Госдуме призвали создать международный трибунал против Украины

Он подчеркнул, что они не будут приняты и будут осуждаться Россией.

«Что касается попыток учредить какие-то «трибуналы», они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал представитель Кремля.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж совместно с европейскими и украинскими партнёрами начал работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаДмитрий Песков
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