Песков назвал нелегитимным западный «трибунал» по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что они не будут приняты и будут осуждаться Россией.
«Что касается попыток учредить какие-то «трибуналы», они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал представитель Кремля.
Ранее в МИД Франции заявили, что Париж совместно с европейскими и украинскими партнёрами начал работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине, сообщает RT.
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