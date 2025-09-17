Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, рекомендованный на пост председателя Верховного суда, и его потенциальный сменщик на посту Александр Гуцан – люди системы, но могут иначе раскрыться на новых должностях. Об этом в комментарии НСН заявил политолог Илья Гращенков.

Кремль официально объявил, что комиссия при президенте России одобрила на должность председателя Верховного суда кандидатуру 49-летнего Игоря Краснова. Он возглавляет Генпрокуратуру с 2020 года. Главным кандидатом на его нынешнюю должность неофициально называют полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе 65-летнего Александра Гуцана. До 2018 года он работал в органах прокуратуры.