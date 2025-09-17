«Больше души»: Чего ждут от новых генпрокурора и главы Верховного суда
Ведомства могут измениться в зависимости от политики, которую будут проводить пришедшие руководители, заявил НСН политолог Гращенков.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, рекомендованный на пост председателя Верховного суда, и его потенциальный сменщик на посту Александр Гуцан – люди системы, но могут иначе раскрыться на новых должностях. Об этом в комментарии НСН заявил политолог Илья Гращенков.
Кремль официально объявил, что комиссия при президенте России одобрила на должность председателя Верховного суда кандидатуру 49-летнего Игоря Краснова. Он возглавляет Генпрокуратуру с 2020 года. Главным кандидатом на его нынешнюю должность неофициально называют полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе 65-летнего Александра Гуцана. До 2018 года он работал в органах прокуратуры.
«На посту генпрокурора Краснов прославился тем, что реализовывал задачи по обращению в доход государства неправильно приватизированных в 90-е годы активов. Это вызвало много шума и требует еще детального изучения таких практик. Дело в том, что как неправильная в своё время приватизация, так и нынешнее обращение в доход государства часто носят ситуативный характер. Краснов здесь был явным сторонником политики государства, а Верховный суд, как раз, во многом спорил с ним. Интересно, как он теперь будет реализовывать эту политику в ВС», - отметил собеседник НСН.
По оценке политолога, результатом работы Игоря Краснова на посту генпрокурора стала практика, когда больше внимания придается букве закона, а не духу.
«Он выстроил работу надзорного ведомства таким образом, что она стала более профессиональной, но, с другой стороны – более бюрократичной. Раньше часто разные прокуратуры имели какое-то свое особое мнение, спорили. Сейчас все стало более единым и управляемым, но часто ГП стала действовать по накатанной практике, меньше старается разбираться в делах. Посмотрим, как сменщик поведет, прокуратуре нужно, что называется, больше души в работе. Хотя, Александр Гуцан - тоже человек системы, на посту полпреда показал себя, скорее, бюрократом и технократом. Однако, возможно, люди в некоторых обстоятельствах иначе раскрываются, многое зависит от должности, полномочий. Какими станут Верховный суд и Генпрокуратура при новых руководителях, покажет время», - заключил Илья Гращенков.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на пост нового главы Верховного суда СМИ и источники также прочили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Однако в конце августа президент РФ продлил еще на год его полномочия.
Должность главы Верховного суда стала вакантна после смерти в июле нынешнего года 71-летней Ирины Подносовой, которая заняла этот пост в апреле 2024 года. До этого судом с 1991 года до своей смерти руководил Вячеслав Лебедев.
