Минченко назвал два критерия для выбора нового председателя Верховного суда
Новым председателем Верховного суда РФ после Подносовой станет человек, который тоже будет пользоваться личным доверием президента РФ Владимира Путина, рассказал НСН Евгений Минченко.
Ирина Подносова в 2024 году получила назначение в Верховный суд РФ не ради реформ, а как доверенное лицо президента, подчеркнул в разговоре с НСН политолог Евгений Минченко.
В Москве на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.. С 1970 по 1975 год Подносова училась на юридическом факультете Ленинградского университета, как и президент России Владимир Путин. На должность председателя Верховного суда РФ ее назначили в апреле 2024 года. Минченко заявил, что Подносова была надежным человеком для Путина.
«Не могу привести какие-то примеры судьбоносных решений. Я думаю, что она зашла на эту позицию как надежный человек, которому лично доверяет Владимир Путин. И ее функция была - не реализовывать какие-то инициативы, а держать ситуацию в понятном и предсказуемом русле», - пояснил он.
Как добавил Минченко, следующим главой Верховного суда тоже станет человек, который будет пользоваться личным доверием Путина:
«Критериев два: определенный профессиональный уровень и личное доверие Владимира Путина».
По данным СМИ, причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.
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