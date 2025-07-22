В Москве на 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.. С 1970 по 1975 год Подносова училась на юридическом факультете Ленинградского университета, как и президент России Владимир Путин. На должность председателя Верховного суда РФ ее назначили в апреле 2024 года. Минченко заявил, что Подносова была надежным человеком для Путина.

«Не могу привести какие-то примеры судьбоносных решений. Я думаю, что она зашла на эту позицию как надежный человек, которому лично доверяет Владимир Путин. И ее функция была - не реализовывать какие-то инициативы, а держать ситуацию в понятном и предсказуемом русле», - пояснил он.

Как добавил Минченко, следующим главой Верховного суда тоже станет человек, который будет пользоваться личным доверием Путина:

«Критериев два: определенный профессиональный уровень и личное доверие Владимира Путина».

По данным СМИ, причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.

