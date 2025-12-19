Бородин призвал заблокировать сайт группы «Машина времени»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости заблокировать сайт российской рок-группы «Машина времени». С таким предложением он выступил в беседе с NEWS.ru.

По словам Бородина, ФПБК намерена направить соответствующее обращение в Роскомнадзор в ближайшее время. Он утверждает, что мера должна пресечь деятельность артистов, находящихся за рубежом, в том числе лидера группы Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Бородин призвал ФНС проверить бизнес братьев Меладзе

Бородин заявил, что считает недопустимым, чтобы музыкант, проживающий за пределами России, продолжал зарабатывать на территории страны, в том числе через официальный сайт коллектива и продажу билетов.

Он также сообщил, что ФПБК планирует проверить и другие интернет-ресурсы, связанные с Макаревичем, с целью их возможной блокировки в России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: телеграм-канал Виталия Бородина
