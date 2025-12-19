В Бельгии из музея похитили кольцо, принадлежавшее Наполеону

В бельгийском городе Женап было совершено ограбление Музея Последней Ставки Наполеона. Неизвестные похитили несколько экспонатов, включая золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, сообщает RTBF.

По данным телеканала, ограбление произошло в ночь со среды на четверг. Двое злоумышленников проникли в здание, взломав окно, после чего разбили несколько витрин и забрали ценные предметы. Администрация музея подала жалобу, прокуратура Валлонского Брабанта возбудила расследование.

Среди похищенных экспонатов — перстень из 18-каратного золота, украшенный пятью бриллиантами. Как отмечает RTBF, кольцо было найдено после бегства Наполеона 18 июня 1815 года, на следующий день после его поражения в битве при Ватерлоо.

Помимо этого, из музея пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. Рыночная стоимость украденных предметов не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КражаМузейБельгия

