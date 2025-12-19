В Бельгии из музея похитили кольцо, принадлежавшее Наполеону

Среди похищенных экспонатов — перстень из 18-каратного золота, украшенный пятью бриллиантами. Как отмечает RTBF, кольцо было найдено после бегства Наполеона 18 июня 1815 года, на следующий день после его поражения в битве при Ватерлоо.

Помимо этого, из музея пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. Рыночная стоимость украденных предметов не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».

