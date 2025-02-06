«Большая встряска»: Исключение «Талибана» из списка террористов в РФ может сорваться
Россия оказалась в нелепом положении по вопросу признания талибов, поскольку США все же смогли «окучить» Хаккани, отметил в эфире НСН Андрей Серенко.
Исключение правящей в Афганистане группировки «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из списка террористов РФ может сорваться, поскольку к власти в стране, вероятно, придет тесно связанный с американцами Сираджуддин Хаккани (на фото), заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в разговоре с НСН.
Ранее Серенко заявил в своем Telegram-канале о политическом перевороте и смене руководства в Афганистане. Со ссылкой на источники он отметил, что Хаккани (и.о. министра внутренних дел) будет новым главой государства и лидером «Талибана». По словам Серенко, противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних. Серенко заявил НСН, что теперь Россия оказалась в «нелепом положении».
«Мы оказываемся в несколько нелепом положении, потому что носились с идеей о том, чтобы признать «Талибан» не террористическим. А теперь возникает вопрос: кого исключать – хакканистов, кандагарцев или кого еще? Или всех сразу, которые воюют? Или мы потом исключим победителя, который выиграет в этой схватке? Но то, как развиваются события, фактически означает, что тесно связанный с американцами клан Хаккани (группировка «Сеть Хаккани» признана террористической организацией и запрещена в РФ; наиболее радикальное крыло «Талибана») с высокой степенью вероятности сегодня может возглавить «Талибан». Возникает вопрос, зачем России, которая находится в противостоянии с США, признавать политическую силу, которая работает в интересах Америки? Нельзя было ставить на эту силу, какой бы сильной она не казалась», - сказал Серенко.
Он отметил, что США давно «окучивали» Хаккани, а теперь начинается «большая встряска» для системы.
«О том, что конфликт между двумя фракциями внутри «Талибана» есть, известно и давно прописано, переписано. О том, что в последнее время ситуация между ними обострялась, и они конфликтовали между собой, особенно активно начиная с осени прошлого года, тоже не секрет. То, что американцы пытались и окучивали Хаккани – тоже не секрет. То, что сейчас происходит – это реализация тех самых сигналов, которые шли на протяжении двух лет точно с разной степенью интенсивности. Теперь это похоже на то, что все сигналы, линии развития событий сегодня сошлись вместе и начинается большая встряска для системы», - указал собеседник агентства.
Также Серенко подчеркнул, что главными спонсорами талибов являются США, которые выделяют им многомиллионные суммы. России сложно перебить такую поддержку символическими жестами, добавил эксперт.
«Сегодня уже очевидно и признано, что фактически США были главными спонсорами талибов. Здесь на этом фоне, когда многомиллионные суммы выделялись американцами по разным каналам талибов, все наши забавные мероприятия с передачей 10 тонн муки или каких-нибудь продовольственных пакетов талибам выглядят просто как неуместные новогодние подарки. Понятно было, что никогда бы мы не перебили американское влияние нашими весьма символическими жестами доброй воли. Уж точно мы эту многомиллионную поддержку американцев не перебьем тем, что исключим из списков террористических и так далее», - заключил Серенко.
В конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных в России террористических организаций. Согласно закону, запрет деятельности может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генпрокурора при наличии данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, передает «Радиоточка НСН».
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