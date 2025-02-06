«Большая встряска»: Исключение «Талибана» из списка террористов в РФ может сорваться

Исключение правящей в Афганистане группировки «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из списка террористов РФ может сорваться, поскольку к власти в стране, вероятно, придет тесно связанный с американцами Сираджуддин Хаккани (на фото), заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в разговоре с НСН.

Ранее Серенко заявил в своем Telegram-канале о политическом перевороте и смене руководства в Афганистане. Со ссылкой на источники он отметил, что Хаккани (и.о. министра внутренних дел) будет новым главой государства и лидером «Талибана». По словам Серенко, противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних. Серенко заявил НСН, что теперь Россия оказалась в «нелепом положении».