«Афганистан важен!»: Генерал Шаманов оценил перспективы «легализации» «Талибана»

Вопрос об исключении «Талибана» из списка запрещенных в РФ террористических организаций все еще активно обсуждается, и России здесь нужно быть аккуратной, так как через Афганистан проходят каналы взаимодействия с Индией. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

В Госдуму внесен законопроект, который позволит временно исключить «Талибан» из списка запрещенных в РФ террористических организаций. Согласно документу, решение должен будет утвердить суд по представлению Генпрокуратуры. Основанием станет повод считать, что фигурирующая в списке организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». Шаманов отметил, что Афганистан всегда был важен для России, а сейчас в Кабуле как раз идет обсуждение, к кому «прильнуть».