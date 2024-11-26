«Афганистан важен!»: Генерал Шаманов оценил перспективы «легализации» «Талибана»
Москва всё ещё оценивает возможность исключения «Талибана» из списка террористических организаций, однако Афганистан всегда играл важную роль для России, заявил НСН Владимир Шаманов.
Вопрос об исключении «Талибана» из списка запрещенных в РФ террористических организаций все еще активно обсуждается, и России здесь нужно быть аккуратной, так как через Афганистан проходят каналы взаимодействия с Индией. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
В Госдуму внесен законопроект, который позволит временно исключить «Талибан» из списка запрещенных в РФ террористических организаций. Согласно документу, решение должен будет утвердить суд по представлению Генпрокуратуры. Основанием станет повод считать, что фигурирующая в списке организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». Шаманов отметил, что Афганистан всегда был важен для России, а сейчас в Кабуле как раз идет обсуждение, к кому «прильнуть».
«Там сейчас ведет переговоры (секретарь Совбеза РФ. - прим. НСН) Сергей Шойгу, поэтому будет принято политическое решение. Сейчас оценка еще идет, потому что ситуация достаточно динамичная. Там в Афганистане несколько центров влияния и «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) еще как бы в поиске, к кому прильнуть. Мы находимся в этом перечне в том числе. Афганистан всегда был важен для нашей страны, потому что мы помним, что в советское время Афганистан один из первых установил дипломатические отношения с Россией. Потом, в период нашего десятилетнего пребывания в этой стране мы многое сделали для того, чтобы там изменилась ситуация. К сожалению, решения, принятые потом под руководством господина Михаила Горбачева (экс-президент СССР - прим. НСН) отбросили нас от этой страны. Пока вопрос как бы подвешен, в силу того, что наши планы, в том числе и взаимодействия с Индией, лежат через территорию этой страны», - отметил генерал-полковник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических и запрещенных в РФ организаций пока не принято, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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