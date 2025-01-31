В МИД сообщили, что процесс исключения «Талибана» из списка террористов идет

Процесс исключения движения «Талибан», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ, из соответствующего списка идет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В ведомстве напомнили, что в декабре в стране был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором прописан механизм приостановки террористического статуса организации. Его могут применить и к талибам.

«На данном этапе, естественно, воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «когда решение будет принято, вы об этом узнаете».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждают начало сотрудничества с талибами, напоминает Ura.ru.

