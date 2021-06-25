Протасевича перевели под домашний арест

Создателя Telegram-канал NEXTA Романа Протасевича перевели под домашний арест, сообщило издание «Би-би-си» со ссылкой на отца журналиста.

Софья Сапега отправлена под домашний арест

Родители рассказали, что не видели Романа. Отец Протасевича объяснил, что с журналиста обвинения не сняли, Протасевич находится под контролем у власти.

Власти и адвокаты Романа ничего не сообщают родственникам. Отец Протасевича назвал такое отношение к близким журналиста издевательством, пишет телеканал «360». Ранее «Би-би-си» сообщило, что на домашний арест отправили россиянку Софью Сапегу, которую задержали вместе с Протасевичем по обвинению в разжигании национальной ненависти.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
ТЕГИ:АрестыЗадержаниеБелоруссия
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