Софья Сапега отправлена под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, перевели под домашний арест.

Об этом сообщили Би-би-си родители Сапеги. По их словам, девушка сейчас находится одна в съемной квартире в Минске.

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Сапега была задержана 23 мая белорусскими спецслужбами на паспортном контроле в Минске после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Девушка летела этим бортом вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, который также был задержан, а позднее арестован.

Накануне департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил Промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ICAO) об инциденте с самолётом Ryanair, передает RT.

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