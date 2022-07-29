Болгария приостановила работу своего консульства в Екатеринбурге
Болгарское правительство приняло решение временно закрыть консульство страны в Екатеринбурге. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Как отмечается, София действует в соответствии с принципом пропорциональности, в связи с уменьшением российского дипломатического присутствия в Болгарии.
«Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе», - говорится в сообщении пресс-службы болгарского кабмина.
В конце июня МИД Болгарии объявил о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства в Софии. В ведомстве заявили, что деятельность российских представителей была признана компетентными органами страны несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и классифицирована, как угрожающая национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Лавров заявил, что вскоре согласует время контакта с Блинкеном
- Белоруссия отзывает посла из Великобритании
- Минобороны: ВСУ атаковали СИЗО с военнопленными в Еленовке
- СМИ: Берлускони и посол России обсудили действия Москвы на Украине
- Чите грозит затопление из-за резко повысившегося уровня воды в реке
- Венгрия захотела докупить 700 млн кубометров газа в России
- Болгария приостановила работу своего консульства в Екатеринбурге
- Российские военные нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область ВСУ
- СМИ назвали причину пожара в хостеле на юге Москвы
- Renault оценила убытки после ухода из России в 2,3 млрд евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru