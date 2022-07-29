Болгария приостановила работу своего консульства в Екатеринбурге

Болгарское правительство приняло решение временно закрыть консульство страны в Екатеринбурге. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Как отмечается, София действует в соответствии с принципом пропорциональности, в связи с уменьшением российского дипломатического присутствия в Болгарии.

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«Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе», - говорится в сообщении пресс-службы болгарского кабмина.

В конце июня МИД Болгарии объявил о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства в Софии. В ведомстве заявили, что деятельность российских представителей была признана компетентными органами страны несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и классифицирована, как угрожающая национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства.

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ФОТО: РИА Новости
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