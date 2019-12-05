Между политикой и экономикой. Почему Болгария мешает «Турецкому потоку»
Ситуацию с задержкой строительства газопровода со стороны Болгарии эксперт в эфире НСН назвал подковерной борьбой.
Газопровод «Турецкий поток» заработает к концу 2020 года. Такое обещание дал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о намеренном затягивании строительства «Турецкого потока» со стороны Болгарии. Задержку Борисов объяснил проведением обязательных процедур.
В эфире НСН заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин связал задержку строительства с нынешней европейской ориентацией болгарского правительства, хотя, с экономической точки зрения, своевременный старт «Турецкого потока» был бы выгоден как России, так и Болгарии.
«Болгарии не выгодно затягивать строительство газопровода с точки зрения экономики, но не с точки зрения политики. Здесь нужно знать реальную мотивацию болгарских властей, чтобы понять не лукавят ли они. На мой взгляд, существует серьезный риск, что этот проект в Болгарии сложно согласовать с Европейским Союзом, учитывая тот факт, что Болгария сейчас находится во власти правительства, которое достаточно сильно ориентировано на Брюссель. Даже название правящей партии – «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Поэтому вполне возможно, что идет очень сильная подковерная борьба», – рассказывает эксперт.
Квашнин напомнил о прецеденте, когда Болгария сначала была ориентирована на реализацию крупных энергетических проектов совместно с Россией. В том числе, вопрос строительства «Южного потока», который так и не был решен. Поэтому России пришлось совместно с Турцией реализовывать «Турецкий поток».
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил Болгарию, что Россия может найти альтернативный путь поставки газа на юге Европы.
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