Между политикой и экономикой. Почему Болгария мешает «Турецкому потоку»

«Болгарии не выгодно затягивать строительство газопровода с точки зрения экономики, но не с точки зрения политики. Здесь нужно знать реальную мотивацию болгарских властей, чтобы понять не лукавят ли они. На мой взгляд, существует серьезный риск, что этот проект в Болгарии сложно согласовать с Европейским Союзом, учитывая тот факт, что Болгария сейчас находится во власти правительства, которое достаточно сильно ориентировано на Брюссель. Даже название правящей партии – «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Поэтому вполне возможно, что идет очень сильная подковерная борьба», – рассказывает эксперт.

Квашнин напомнил о прецеденте, когда Болгария сначала была ориентирована на реализацию крупных энергетических проектов совместно с Россией. В том числе, вопрос строительства «Южного потока», который так и не был решен. Поэтому России пришлось совместно с Турцией реализовывать «Турецкий поток».

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил Болгарию, что Россия может найти альтернативный путь поставки газа на юге Европы.

