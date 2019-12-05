Кто тормозит с поставками газа в Европу

Вполне вероятно, что заявления российского лидера в отношении болгарских участников строительства газопровода из России в Европу были адресованы не только им, но и нынешним властям Украины, которая продолжает выдвигать неприемлемые условия для пролонгации контрактов на поставку и транзит по ее территории в Европу российского газа. Причем, несмотря на то, что ГТС Украины давно устарела и требует капитального ремонта на миллиарды евро.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН отметил, что «Турецкий поток» позволит «Газпрому» выполнить условия европейского законодательства в сфере энергоресурсов, но не попасть под его санкции.

«Сама идеология «Турецкого потока» построена так, чтобы не попадать под воздействие европейских правил и законов, прежде всего третьего энергопакета. Смысл идеологии в том, что российский газ доходит до территории Турции где расположен хаб (газораспределительный центр — прим.НСН) и биржа, где он продается и дальше этот газ уже не является ни российским, ни газпромовским и к нам [России] никакого отношения не имеет. Теперь он принадлежит той европейской компании, которая приобрела этот газ. Соответственно, газопровод через территорию Греции и дальше в Юго-Восточную Европу будет принадлежать компаниям не связанным с «Газпромом», — рассказал Танкаев.

Страны, по которым пройдёт «Турецкий поток», ожидает сильнейшее давление со стороны США , заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас будет колоссальное давление, в этом нет никаких сомнений. Стоит ждать больших битв с американцами, прежде всего. Каждая страна, по территории которой пойдет “Турецкий поток”, окажется между молотом и наковальней. Будем надеяться, что, как и с “Северным потоком-2”, они сумеют устоять и отстоять, прежде всего, свои экономические интересы, потому что наши газопроводы — это очень большая выгода для самих стран-транзитеров и для стран-потребителей. Эта труба новая, надежная, она еще там 30-40 лет простоит, и они получат доступный газ в большом количестве и смогут сами развиваться благодаря этому», — отметил аналитик.

Голубое топливо пойдёт через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. В первые две страны газ может поступить уже в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, а в Словакию – во второй половине 2022 года.

